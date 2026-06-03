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Трамп відмовився від ідеї створення фонду для "жертв політичних переслідувань"

Демократи називали цей крок найбільшою корупцією в історії країни.

Трамп відмовився від ідеї створення фонду для "жертв політичних переслідувань"
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив, що у питанні створення "фонду проти використання влади як зброї", анонсованого Дональдом Трампом, поставлено крапку: цього не станеться.

Як пише BBC, у Білому домі хотіли виділити 1,8 мільярда доларів на виплати "жертвам політичних переслідувань часів Джо Байдена". Фактично йшлося про призначення бюджетних компенсацій тим, хто був засуджений за насильство під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року, а також людям з близького оточення президента Трампа. 

Демократи одразу ж назвали створення фонду однією з найбільших корупційних дій в історії Америки. Опоненти знайшлися і серед однопартійців Трампа: рішуче проти фонду виступив голова сенатської більшості Джон Тун. Також категорично проти був колишній віцепрезидент США часів першої каденції Трампа Майк Пенс. 

Заява голови міністерства юстиції про скасування планів щодо фонду стала несподіванкою: ще напередодні у відомстві висловлювали обурення щодо судового рішення, яке блокувало процес виділення коштів. 

Створення скандального фонду стало формою мирової угоди Трампа зі Службою внутрішніх доходів США: президент фактично позивався проти власної ж адміністрації на 10 мільярдів доларів через те, що були розкриті його податкові дані. 

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