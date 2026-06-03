Трамп анонсував проведення заходу, який перенесли через спробу замаху

Гала-вечір Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні, під час якого 25 квітня чоловік спробував увірватися до зали з вогнепальною зброєю, буде повторно проведено 24 липня за особистої присутності президента Дональда Трампа.

Як пише The Guardian, сам глава держави наполіг на тому, щоб організація журналістів знову зібралася на урочисту вечерю. Таким чином республіканець хоче довести, що "божевільні ліві не здатні завадити нам вести свій спосіб життя і проводити наші заходи".

Наразі невідомо,чи стане готель "Гілтон" в американській столиці вдруге місцем проведення вечірки у смокінгах та сукнях за участі президента. В Асоціації кореспондентів пообіцяли, що за будь-яких обставин безпекові заходи будуть суттєво жорсткішими та якіснішими.

Коул Томас Аллен, який хотів здійснити замах на Трампа під час вечері, продовжує наполягати, що не винен - хоча у Секретної служби та генерального прокурора США є докази того, що чоловік заздалегідь планував проникнення на гала-вечір та ймовірну стрілянину.