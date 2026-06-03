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Іспанська принцеса завершила парашутний курс військової підготовки

Леонор - спадкоємиця престолу і стане головнокомандувачкою іспанської армії.

Іспанська принцеса завершила парашутний курс військової підготовки
Принцеса Леонор під час парашутної підготовки
Фото: DW

Донька іспанського короля Феліпе IV Леонор стала першою в монаршій родині власницею диплому, який підтверджує проходження нею курсу базової військової підготовки щодо стрибків з парашутом.

Як пише Deutsche Welle, у свої 20 років принцеса завершила навчання у парашутній школі в Мурсії і продовжує офіцерську підготовку на третьому курсі в Академії аеронавтики та астронавтики. Свою військову кар'єру вона розпочала ще із 17 років і вже має за плечима самостійний політ у літаку, нічний стрибок з парашутом і проходження тренувального табору, який тривав декілька місяців.

Леонор стала спадкоємицею престолу після зречення свого діда Хуана Карлоса І та сходження на трон короля Феліпе IV. Як майбутня королева вона готується бути головнокомандувачкою армії Іспанії. Знайомі принцеси характеризують її як досить скромну дівчину, яка відзначається зосередженістю, відповідальністю та відмінною фізичною підготовкою. 

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