63 людини поранені, одна убита внаслідок атаки Ірану на аеропорт Кувейта

Іран завдав ракетних і дронових ударів по країнах Перської затоки. 3 червня влада Кувейту повідомила про атаку на міжнародний аеропорт, що спричинила загибель однієї людини, а ще 63 людини поранені, пишуть NBC News та CBS.

Сімом потерпілим знадобилися термінові операції. Потерпілими є пасажири та працівники аеропорту, розповів речник міністерства охорони здоров'я Абдулла Аль-Санад.

США тим часом атакували іранський острів Кешм. Обмін ударами створив ще більшу загрозу й без того хиткому перемир'ю. Центральне командування США повідомило, що Іран запустив декілька балістичних ракет по сусідах у регіоні, але жодна з них не досягнула цілей.

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Дві іранські ракети, що були випущені по Кувейту, не досягнули цілей або здетонували під час польоту. Три, запущені по Бахрейну, були перехоплені силами ППО США. Також американські сили збили три дрони, запущені іранцями по цивільному флоту.

Після цього Центком повідомив про нову хвилю атаки на Кувейт. Іран стверджує, що атакував "американські бази".

Контекст

28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, декларуючи цілями усунення ядерної та ракетної загрози. В квітні сторони домовилися про припинення вогню з метою укладання повноцінного договору. Водночас Ізраїль продовжив сухопутну операцію в прикордонні Лівану – на нього припинення вогню не поширилося.

Загострення в регіоні позначилося на світовій паливній стабільності: через перекриття Іраном Ормузької протоки постачання нафти стало проблемним, що повпливало на ціни на пальне.

Україна відправила на допомогу країнам Перської затоки групи експертів для боротьби з іранськими дронами. В обмін на це країни обіцяли, серед іншого, енергетичну підтримку.

У травні і червні перемир'я, яке й до того не завжди було повноцінним, постало під загрозою. Домовитися про угоду, яка влаштовувала б і США, і Іран, поки не вдалося, хоча й припинення вогню офіційно завершеним не оголошували.