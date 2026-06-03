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Глави МЗС України та Румунії обговорили співпрацю в Чорноморському регіоні

Також дипломати обговорили шляхи подальшого зміцнення регіональної безпеки.

Глави МЗС України та Румунії обговорили співпрацю в Чорноморському регіоні
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Глава МЗС України Андрій Сибіга обговорив з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною Цою шляхи подальшого зміцнення регіональної безпеки, співпраці в Чорноморському регіоні, а також спільні зусилля для просування миру та стабільності в Європі.

Про це повідомляє МЗС України.

"Я також подякував Оані за її принципову заяву на останньому засіданні Ради Безпеки ООН. Як вона справедливо зазначила, навмисне націлювання на цивільних людей та цивільну інфраструктуру є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН", – ідеться у повідомленні.

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Глава МЗС повідомив румунській колезі про останній розвиток подій на полі бою, поточні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного і тривалого миру, а також про нинішні оборонні потреби України.

"Нещодавній інцидент із російським дроном у повітряному просторі Румунії вкотре продемонстрував, що російська агресія становить загрозу далеко за межами України. Посилення української протиповітряної оборони та збереження тиску на Росію є критично важливими для регіональної безпеки", – зазначив міністр.

Сибіга також привітав результати саміту B9 у Бухаресті, який підтвердив, що безпека в регіоні є неподільною. Міністри обговорили шляхи подальшого зміцнення регіональної безпеки, співпраці в Чорноморському регіоні, а також наші спільні зусилля для просування миру та стабільності в Європі.

"Вдячний Румунії за дружбу, солідарність і незмінну підтримку", – додав Сибіга.

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