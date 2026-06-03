Німеччина не змогла пройти до Ради Безпеки ООН

Німеччина зазнала невдачі у спробі отримати крісло непостійного члена Ради Безпеки ООН.

Під час голосування на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку німецька сторона вибула з перегонів уже в першому раунді, поступившись Австрії та Португалії, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Welt.

Як оголосила голова Генасамблеї Анналена Бербок, ФРН підтримали лише 104 держави, тоді як для проходження за правилом двотретинної більшості необхідно було набрати щонайменше 127 голосів. Натомість Португалія й Австрія впевнено подолали цей бар'єр, здобувши 134 та 131 голос відповідно.

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За всю історію Німеччина засідала в Радбезі шість разів (останній термін припав на 2019–2020 роки), висуваючи себе приблизно раз на вісім років. Дипломати зауважують, що досі Берлін жодного разу не програвав ці вибори.

Для чинного канцлера Фрідріха Мерца та керівника МЗС Йогана Вадефуля цей результат став серйозним репутаційним ударом, оскільки вони активно намагалися посилити вплив країни на глобальній арені.

Невдачу пов'язують із кількома факторами, як-от запізнілий старт і політичні розбіжності (міжнародна спільнота критикувала Берлін за його позицію щодо бойових дій у смузі Гази, нейтральну оцінку ударів Ізраїлю по Ірану, а також за реакцію на політику Вашингтона щодо Венесуели).

Рада Безпеки ООН залишається головним майданчиком Організації, де ухвалюють обов'язкові до виконання рішення, включно з військовими операціями та санкційними пакетами. Поруч із п'ятьма постійними членами, які володіють правом вето (США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія), там працюють 10 тимчасових учасників. Щороку половина з них змінюється за географічним принципом.

Цього разу відбулися такі ротації: