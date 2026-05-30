Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСвіт

​У аеропорту Мюнхена відкладали рейси через можливий дрон

Летовище було закритим понад годину. 

​У аеропорту Мюнхена відкладали рейси через можливий дрон
Знак «Зона заборонена для дронів» у аеропорту Мюнхена
Фото: EPA/UPG

У суботу вранці в аеропорту Мюнхена на півдні Німеччини зупиняли відправку рейсів після можливого виявлення дрона.

Про це пише BILD.

Аеропорт був повністю закритий більше години. 

За словами речника федеральної поліції Штефана Баєра, близько 9 ранку пілоти помітили «підозріле спостереження». Поблизу аеропорту виявили «потенційно несанкціонований літальний об’єкт», і це міг бути безпілотник. Навколо цього летовища діє заборона на використання дронів.

На місці було багато поліцейськи, вони оглянули територію аеропорту та перевірили наявність будь-яких слідів апарату. Також був задіяний гелікоптер. З міркувань безпеки польоти довелося тимчасово повністю призупинити.

Близько 10:05 ранку було оголошено, що у результаті обшуку нічого підозрілого не виявили. Тому польоти відновили. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies