​У аеропорту Мюнхена відкладали рейси через можливий дрон

У суботу вранці в аеропорту Мюнхена на півдні Німеччини зупиняли відправку рейсів після можливого виявлення дрона.

Про це пише BILD.

Аеропорт був повністю закритий більше години.

За словами речника федеральної поліції Штефана Баєра, близько 9 ранку пілоти помітили «підозріле спостереження». Поблизу аеропорту виявили «потенційно несанкціонований літальний об’єкт», і це міг бути безпілотник. Навколо цього летовища діє заборона на використання дронів.

На місці було багато поліцейськи, вони оглянули територію аеропорту та перевірили наявність будь-яких слідів апарату. Також був задіяний гелікоптер. З міркувань безпеки польоти довелося тимчасово повністю призупинити.

Близько 10:05 ранку було оголошено, що у результаті обшуку нічого підозрілого не виявили. Тому польоти відновили.