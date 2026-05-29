Військові США офіційно попередили, що знищуватимуть іранські кораблі-мінери в Ормузькій протоці

«Іран продовжує спроби перешкоджати розмінуванню та безпечному транзиту через Ормузьку протоку», - скаржиться американська сторона.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) видало попередження про готовність завдавати військових ударів по будь-яких суднах, які займаються мінуванням або підтримують мінні операції в Ормузькій протоці.

Заява з'явилася на тлі збереження високої напруги у відносинах з Іраном, передає Bloomberg.

Американська сторона скаржиться, що Іран не припиняє саботувати міжнародні зусилля з безпеки судноплавства.

«Іран продовжує спроби перешкоджати розмінуванню та безпечному транзиту через Ормузьку протоку. Будь-яке судно, помічене за веденням або підтримкою діяльності з мінування, стане цілком законною цілкоюдля ударів американських військ у межах самооборони», — йдеться в заяві CENTCOM.

Іранська сторона раніше визнала, що замінувала найбільш інтенсивні маршрути руху в Ормузькій протоці. У відповідь на це американські сили ліквідували кількох іранських солдатів під час атаки на ворожі кораблі, що встановлювали вибухівку біля протоки.