Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Військові США офіційно попередили, що знищуватимуть іранські кораблі-мінери в Ормузькій протоці

«Іран продовжує спроби перешкоджати розмінуванню та безпечному транзиту через Ормузьку протоку», - скаржиться американська сторона.

Фото: twitter.com/YorukIsik

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) видало попередження про готовність завдавати військових ударів по будь-яких суднах, які займаються мінуванням або підтримують мінні операції в Ормузькій протоці. 

Заява з'явилася на тлі збереження високої напруги у відносинах з Іраном, передає Bloomberg.

Американська сторона скаржиться, що Іран не припиняє саботувати міжнародні зусилля з безпеки судноплавства.

«Іран продовжує спроби перешкоджати розмінуванню та безпечному транзиту через Ормузьку протоку. Будь-яке судно, помічене за веденням або підтримкою діяльності з мінування, стане цілком законною цілкоюдля ударів американських військ у межах самооборони», — йдеться в заяві CENTCOM.

Іранська сторона раніше визнала, що замінувала найбільш інтенсивні маршрути руху в Ормузькій протоці. У відповідь на це американські сили ліквідували кількох іранських солдатів під час атаки на ворожі кораблі, що встановлювали вибухівку біля протоки.

  • Наразі триває фіналізація угоди між США та Іраном. Відповідно до проєкту меморандуму, рух суден через стратегічно важливу протоку має відбуватися «без обмежень» (без жодних мит, зборів чи утисків). Іран зобов'язаний повністю очистити акваторію від закладених мін протягом 30 днів. 
  • США пообіцяли зняти свою морську блокаду з іранських портів. Проте цей процес відбуватиметься поступово і пропорційно до того, як відновлюватиметься безпечне комерційне судноплавство.
