Іран заявив, що Трамп перекрутив умови угоди

У документі не йдеться про відкриття Ормузької протоки і знищення ядерних матеріалів.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

В проєкті угоди між США та Іраном немає низки пунктів, про які згадував у своїй заяві 29 травня президент США Дональд Трамп.

Про це повідомило іранське агентство Fars, цитує Clash Report.

«Він стверджував, що Іран погодився безкоштовно відкрити Ормузьку протоку та знищити свої ядерні матеріали, проте жодного з цих пунктів у дійсному тексті немає. США мають негайно розблокувати 12 мільярдів доларів іранських активів, перш ніж переговори зможуть продовжитися. Також обов'язковою умовою є повне припинення вогню в Лівані (на умовах Хезболли)», - наголосило медіа.

Наразі угода ще чекає на остаточне затвердження у США й Ірані. 

  • Трамп заявив того дня, що Іран повинен погодитися з тим, що він ніколи не матиме ядерної зброї чи бомби, а Ормузька протока має бути відкрита, без мит, для безперешкодного судноплавства в обох напрямках.
