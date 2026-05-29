Президент Румунії Нікушор Дан заявив про закриття російського консульства в Констанці та оголошення генерального консула РФ персоною нон ґрата після падіння російського дрона у місті Галац 29 травня.

Про це президент Румунії повідомив під час брифінгу після термінового засідання Вищої ради національної оборони, пише Digi24.

За словами Нікушора Дана, відповідальність за падіння безпілотника та поранення людей повністю покладається на Росію.

"Минулої ночі стався серйозний інцидент, унаслідок якого постраждали двоє громадян. Вся відповідальність лежить на Росії. Генерального консула Росії в Констанці оголошено персоною нон ґрата, а консульство буде закрите", – заявив президент Румунії.

Нікушор Дан назвав подію "найсерйознішим безпековим інцидентом на території країни від початку повномасштабної війни Росії проти України".

Тимчасовий прем’єр-міністр Румунії Іліє Болоян зі свого боку заявив, що країна звернулася до НАТО із запитом про надання техніки для виявлення дронів, які літають на низькій висоті.

Також румунська влада розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російських дипломатів у Бухаресті.

Уночі 29 травня Росія вкотре атакувала Одеську область, зокрема вдарила по трьох торговельних суднах, що йшли під іноземними прапорами. Під час атаки один дрон залетів на територію Румунії. Країна підняла авіацію, але не збила його, і він влучив в будинок. Поранені люди.