Бригадний генерал Румунії: ми в умовах миру не можемо розгорнути військові системи без погоджень

Системи розгорнули там, де є погодження.

Виробництво і впровадження застосування нових систем оборони потребує часу. Від політичних домовленостей, досягнутих між Румунією та Україною, до їхньої технічної реалізації потрібно пройти низку процедурних етапів.

Про це бригадний генерал Георге Максим сказав на брифінгу стосовно влучання російського дрона в будинок у місті Галац. Журналісти запитали його, чому оборонні угоди України й Румунії не допомогли збити дрон, передає кореспондентка LB.

Рішення про підписання міждержавних угод ухвалює не Міністерство національної оборони. Потрібен час для укладення відповідних домовленостей та набуття ними практичної сили, сказав він.

Георге Максим також пояснив, які перешкоди є в розгортанні систем захисту.

"Ми перебуваємо в умовах миру. Неможливо розгорнути військові системи будь-де на території країни без необхідних погоджень. Для встановлення таких систем потрібна згода власників земельних ділянок та відповідних органів влади. Там, де такі погодження були отримані, системи розгорнуті. Там, де їх не було, розгорнути системи неможливо. Такі комплекси мають обмежену дальність дії – від приблизно 1,5 до 6 кілометрів. Щоб створити суцільний захисний бар’єр уздовж кордону, потрібна значно більша кількість систем, здатних перекривати як низькі, так і великі висоти", – сказав він.

Бригадний генерал додав, що бойова частина безпілотника типу Geran-2 може становити від кількох до приблизно 40–50 кілограмів вибухової речовини.

"Якби удар припав в інше місце будівлі, ймовірно, щонайменше одна квартира була б повністю зруйнована...кількість постраждалих могла бути значно більшою", – сказав він.

Влучання дрона в місті Галац

Уночі 29 травня Росія вкотре атакувала Одеську область, зокрема вдарила по трьох торговельних суднах, що йшли під іноземними прапорами. Під час атаки один дрон залетів на територію Румунії. Країна підняла авіацію, але не збила його, і він влучив в будинок. Поранені люди.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що всю відповідальність за випадок несе Росія.

Російський дрон встиг пролетіти близько 10 кілометрів у повітряному просторі Румунії перед тим, як влучив в житловий будинок. Генерал Максим сказав, що на виявлення дрона і ухвалення рішення про його збиття було лише чотири хвилини.

Дрони вирішили не збивати, оскільки не було можливості зробити це без загрози.