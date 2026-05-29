Під час випробування вибухнула ракета Blue Origin, яка має запускати місячні посадкові модулі

Плани NASA щодо будівництва місячної бази та повернення людей на Місяць протягом наступних двох років опинилися під загрозою.

Ракета New Glenn від компанії Джеффа Безоса Blue Origin вибухнула під час випробувань у Флориді.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час інциденту ніхто не постраждав, у компанії назвали вибух “аномалією”.

“Масивна вогняна куля охопила та знищила стартовий майданчик у Космічному центрі Кеннеді через кілька секунд після початку запланованого випробування “гарячого вогню” о 21:00 за східним часом, а помаранчеве небо було видно у Форт-Пірсі, за 185 км на південь”, – йдеться у матеріалі.

Вибухнув тип ракети, який Blue Origin має намір використовувати для запуску посадкових модулів на Місяць для NASA, включно з посадковими модулями, які доставлять астронавтів на поверхню Місяця.

Безос, засновник Blue Origin, написав у соцмережі що всі співробітники його компанії в безпеці, вони живі та не постраждали, але поскаржився на “дуже важкий день”.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

У вівторок NASA оголосила, що Blue Origin виграла контракт на запуск першої з трьох запланованих місій цього року, щоб розпочати будівництво своєї місячної бази вартістю 20 мільярдів доларів.

Компанія конкурує зі SpaceX Ілона Маска за надання місячного посадкового модуля для місії Artemis IV, запланованої на 2028 рік, під час якої астронавти вперше з 1972 року висадяться на Місяць.