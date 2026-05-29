На світанку 29 травня російський безпілотник пошкодив багатоповерхівку у румунському місті Галаца. Постраждали двоє людей. Частину мешканців евакуювали.

Про це пише Digi24 та повідомило міністерство оборони Румунії.

Дрон впав на багатоквартирний будинок, після чого стався вибух і пожежа в квартирі, розташованій на 10-му поверсі будівлі. Двоє людей отримали легкі травми та були доставлені до лікарні. 70 людей було евакуйовано.

Перед зіткненням у Бреїлі, Тулчі та Галаці було видано повідомлення про повітряну загрозу. У повітря підняли два літаки F-16, що злетіли з Фетешти. За даними міноборони країни, пілоти мали дозвіл на ураження цілей протягом усього періоду тривоги.

«У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки безпілотників на цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, його відстежували радіолокаційні системи аж до південної частини муніципалітету Галац та врізався на дах житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа», – розповіли у оборонному відомстві. Згодом додали, що імовірно, це був дрон "Герань-2".

Речник Міністерства національної оборони Крістіан Попович в ефірі Digi24, відповідаючи на запитання, чому не було збито безпілотник, заявив, що Румунія «не може ризикувати створювати більше загроз, ніж може запобігти», а також зазначив, що «армія має суворі обмеження».

Міністерство оборони повідомляє, що з початку війни в Україні фрагменти безпілотників були виявлені на території Румунії 47 разів. 12 з них – лише цього року.