На Філіппінах через корупційний скандал судитимуть сина експрезидента

Він є найвищим державним службовцем, проти якого порушено справу за нібито викрадання коштів, призначених для антиповеневої інфраструктури.

Суд на Філіппінах наказав арештувати сенатора Джинґгоя Естради після висунення його обвинувачення в отриманні мільйонів песо в рамках корупційної схеми в інфраструктурі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що Естрада внесе заставу.

Реклама

Управління омбудсмена у четвер подало обвинувачення проти Естради до антикорупційного суду за нібито отримання понад 573 мільйонів песо (9,3 мільйона доларів) у вигляді “незаконних виплат”.

Він є найвищим державним службовцем, проти якого порушено справу за нібито викрадання коштів, призначених для інфраструктури, спрямованої на боротьбу з повенями. Острівна країна схильна до тайфунів.

Законодавець, син колишнього президента Джозефа Естради, якого було ув'язнено за розкрадання, а пізніше помилувано, заявив, що вичерпає всі засоби правового захисту.

“Як я вже казав раніше, якщо це ціна, яку я маю заплатити за те, що відстоюю свої принципи та те, у що вірю, то нехай буде так”, – сказав він.

Раніше він заперечував свою причетність до цієї схеми, назвавши звинувачення проти нього “відвертою брехнею”.