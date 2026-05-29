На Філіппінах через корупційний скандал судитимуть сина експрезидента

Він є найвищим державним службовцем, проти якого порушено справу за нібито викрадання коштів, призначених для антиповеневої інфраструктури.

Філіппінський сенатор Джинґгой Естрада
Фото: GMA News

Суд на Філіппінах наказав арештувати сенатора Джинґгоя Естради після висунення його обвинувачення в отриманні мільйонів песо в рамках корупційної схеми в інфраструктурі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що Естрада внесе заставу.

Управління омбудсмена у четвер подало обвинувачення проти Естради до антикорупційного суду за нібито отримання понад 573 мільйонів песо (9,3 мільйона доларів) у вигляді “незаконних виплат”. 

Він є найвищим державним службовцем, проти якого порушено справу за нібито викрадання коштів, призначених для інфраструктури, спрямованої на боротьбу з повенями. Острівна країна схильна до тайфунів.

Законодавець, син колишнього президента Джозефа Естради, якого було ув'язнено за розкрадання, а пізніше помилувано, заявив, що вичерпає всі засоби правового захисту. 

“Як я вже казав раніше, якщо це ціна, яку я маю заплатити за те, що відстоюю свої принципи та те, у що вірю, то нехай буде так”, – сказав він. 

Раніше він заперечував свою причетність до цієї схеми, назвавши звинувачення проти нього “відвертою брехнею”.

  • Раніше уряд Філіппін наказав правоохоронним органам заарештувати сенатора Рональда дела Росу, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за участь у смертельній антинаркотичній кампанії колишнього президента Родріго Дутерте.
