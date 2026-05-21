Уряд Філіппін дав дозвіл заарештувати сенатора дела Росу, якого розшукує МКС

Уряд Філіппін наказав правоохоронним органам заарештувати сенатора Рональда дела Росу, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за участь у смертельній антинаркотичній кампанії колишнього президента Родріго Дутерте.

Про це повідомляє DW.

Дела Роса більше відомий під прізвиськом “Бато”, що означає “Скеля”.

Наказ уряду про виконання ордера надійшов після того, як Верховний суд Філіппін у середу відхилив клопотання cенатора про видачу тимчасового заборонного наказу.

Колишній начальник поліції тепер вважається втікачем, якому має повстати перед МКС.

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд оприлюднив ордер на арешт Дела Роси, якого разом із Дутерте та іншими звинувачують у злочині проти людяності – вбивстві.

Він був головним виконавцем кривавих репресій Дутерте під час смертельної кампанії проти наркотиків. У її межах під час поліцейських операцій та інших нападів були вбиті тисячі підозрюваних торговців наркотиками та споживачів. Влада поклала відповідальність за озброєні угруповання та розбірки за сфери впливу.