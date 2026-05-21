Британія уклала торговельну угоду з країнами Перської затоки на $5 млрд

Остаточна угода передбачає ширшу лібералізацію торгівлі та масштабніші зобов’язання у сфері послуг, ніж очікувалося раніше.

Велика Британія уклала торговельну угоду з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC), яка в довгостроковій перспективі приноситиме 5 мільярдів доларів на рік та поглибить економічні зв’язки із союзниками у регіоні.

До GCC входять Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати.

«У час зростаючої нестабільності сьогоднішнє оголошення надсилає чіткий сигнал упевненості – даючи британським експортерам визначеність, необхідну для планування майбутнього», – заявив міністр торгівлі Великої Британії Пітер Кайл.

За даними британського уряду, угода у довгостроковій перспективі приноситиме 3,7 мільярда фунтів стерлінгів (4,96 мільярда доларів) щороку. Це  більш ніж удвічі більше за попередню оцінку в 1,6 мільярда фунтів. Це пояснюється тим, що остаточна угода передбачає ширшу лібералізацію торгівлі та масштабніші зобов’язання у сфері послуг, ніж очікувалося раніше.

Угода скасовує 93% мит GCC на британські товари, що еквівалентно ліквідації мит на суму 580 мільйонів фунтів до десятого року дії угоди. Дві третини мит буде скасовано одразу після набуття угодою чинності.

Серед секторів, які отримають вигоду, будуть автомобільна промисловість, авіакосмічна галузь, електроніка, а також харчова й промисловість і виробництво напоїв. Безмитними стануть зернові, сир чеддер, шоколад і вершкове масло.У відповідь Велика Британія також знизила мита для країн GCC.

У сфері послуг Британія закріпила чинний доступ до ринків GCC, щоб компанії могли розширювати діяльність без нових бар’єрів, тоді як країни Перської затоки також зможуть розвивати власні сектори послуг у межах угоди.

Генеральний секретар GCC Джасем Мохамед Аль-Будайві заявив, що угода охоплює торгівлю товарами й послугами, фінансові послуги, цифрову торгівлю, захист інвестицій, телекомунікації та інші сфери.

Британський уряд наголосив, що угода не змінює і не послаблює екологічні стандарти чи стандарти захисту даних у країні, а також не містить положень щодо прав людини. 

Угода також містить розділ про захист інвесторів, який поширює відповідні положення на три країни GCC, що раніше не були охоплені такими договорами, та включає механізм Investor-State Dispute Settlement (врегулювання спорів між інвестором і державою). 

Директор організації Trade Justice Movement Том Віллс заявив, що «не включивши до угоди жодних обов’язкових механізмів захисту прав людини, Велика Британія зробила моральний крок назад».

