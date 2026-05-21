Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ГоловнаСвіт

США вихваляються ударною групою на Карибах і активізують розвідку

У Вашингтоні роблять натяки на нову війну.

США вихваляються ударною групою на Карибах і активізують розвідку
Авіаносець ВМС США USS Nimitz
Фото: EPA/UPG

Командування збройних сил США у Південній Америці у мережі X повідомило про прибуття до Карибського регіону ударної групи на чолі з авіаносцем Nimitz.

Військові розхвалюють армаду як "втілення бойової готовності, незрівнянної далекобійності та летальності, а також стратегічної переваги". 

Підхід корабля Nimitz ближче до берегів Куби збігся у часі зі зростанням кількості розвідувальних літаків та БПЛА, які з'являються у небі біля Острова Свободи. Як пише BBC, американська авіація вже не цурається підлітати до Куби на відстань близько 80 кілометрів. 

Пілоти не вимикають транспондери, що дозволяє стежити за ними навіть через відкриті трекінгові платформи як Flightradar. Усе це має психологічний ефект. 

США напередодні офіційно висунули звинувачення у вбивстві американських громадян проти колишнього очільника Куби Рауля Кастро. Усі ці події експерти розглядають як підготовку Вашингтона до ескалації проти Гавани. 

Кубинський президент Мігель Діаз-Канель водночас застеріг Дональда Трампа від вторгнення на острів через те, що операція перетвориться на "криваву бійню".

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies