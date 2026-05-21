США вихваляються ударною групою на Карибах і активізують розвідку

Командування збройних сил США у Південній Америці у мережі X повідомило про прибуття до Карибського регіону ударної групи на чолі з авіаносцем Nimitz.

Військові розхвалюють армаду як "втілення бойової готовності, незрівнянної далекобійності та летальності, а також стратегічної переваги".

Підхід корабля Nimitz ближче до берегів Куби збігся у часі зі зростанням кількості розвідувальних літаків та БПЛА, які з'являються у небі біля Острова Свободи. Як пише BBC, американська авіація вже не цурається підлітати до Куби на відстань близько 80 кілометрів.

Пілоти не вимикають транспондери, що дозволяє стежити за ними навіть через відкриті трекінгові платформи як Flightradar. Усе це має психологічний ефект.

США напередодні офіційно висунули звинувачення у вбивстві американських громадян проти колишнього очільника Куби Рауля Кастро. Усі ці події експерти розглядають як підготовку Вашингтона до ескалації проти Гавани.

Кубинський президент Мігель Діаз-Канель водночас застеріг Дональда Трампа від вторгнення на острів через те, що операція перетвориться на "криваву бійню".