Колишнього працівника розвідки Австрії визнали винним у шпигунстві на користь Росії

Він здійснював несанкціоновані обшуки, намагаючись знайти людей, яких Москва хотіла вистежити.

Егісто Отта
Фото: Інститут масової інформації

Колишнього офіцера розвідки Австрії Егісто Отта визнали винним у шпигунстві на користь Росії, вистежуванні її опонентів та продаж їй державних ноутбуків і телефонів на замовлення підозрюваного московського агента Яна Марсалека.

Про це пише Reuters.

Окрім шпигунства на шкоду Австрії, що передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, Отта визнали винним у таких злочинах, як зловживання службовим становищем, хабарництво та зловживання довірою.

Було встановлено, що Отт здійснював несанкціоновані пошуки в поліцейських та інших базах даних, намагаючись знайти людей, яких Москва хотіла вистежити, таких як Дмитро Сенін, колишній агент російської розвідки, який зараз попросив притулку в Чорногорії.

Ще однією ціллю став болгарський журналіст Христо Грозєв, який працював у розслідувальному виданні і вів репортажі про отруєння російського подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії у 2018 році, у якому Велика Британія звинувачує Росію.Як пише видання, Москва заперечує свою причетність до цієї справи.

Прокурори заявили, що Отт надав адресу Грозева у Відні Марсалеку, який потім організував проникнення до квартири зі зломом. Пізніше Грозев виїхав з Австрії з міркувань безпеки, коли дізнався, що став мішенню.

  • Уряд Австрії оголосив трьох російських дипломатів персонами нон грата, – ЦПД. На дахах посольств РФ у Відні виявили антени для ведення радіотехнічної розвідки та шпигунства.
