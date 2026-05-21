Палестина претендує на місце одного з віцепрезидентів Генасамблеї ООН, США проти

Вашингтон надіслав посольству в Єрусалимі інструкцію щодо тиску на керівництво Палестини для відмови від балотування на посаду віцепрезидента Генеральної Асамблеї ООН.

Як пише The Guardian, один із представників палестинської делегації в ООН може посісти місце у президії на наступну сесію Генасамблеї, яка відкриватиметься у вересні. Голосування за президента та його 16 заступників відбудеться вже 2 червня.

США висунули палестинській стороні ультиматум припинити боротьбу за високу посаду до 22 травня - погрожуючи наслідками у разі невиконання цих вимог. В адміністрації Дональда Трампа хочуть уникнути варіанту, що палестинець буде головувати на важливих засіданнях про долю Близького Сходу.

Палестина не має статусу члена ООН, оскільки США на правах постійного члена Ради безпеки ветує визнання незалежності арабської держави. Попри це, палестинці виконують при організації роль спостерігача. У 2024 році їхні права були розширені: було надано дозвіл перебувати у залі з іншими делегаціями та вносити пропозиції.