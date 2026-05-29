МЗС Туреччини відреагувало на атаку російського безпілотника на турецьке судно у Чорному морі

Відомство висловило глибоку стурбованість ситуацією та озвучило низку застережень до міжнародної спільноти.

турецьке судно, пошкоджене російським дроном
Фото: ВМС ЗСУ

Міністерство закордонних справ Туреччини оприлюднило офіційну заяву щодо атаки на цивільне судно в акваторії Чорного моря. 

Як ідеться на сайті відомства, у ніч на 28 травня суховантаж, який належить турецькому власнику і йшов під прапором Вануату, зазнав удару БпЛА.

Судно виконувало рейс із порту Одеси до Туреччини. Унаслідок інциденту двоє членів екіпажу — громадяни Туреччини — отримали незначні поранення. Стан здоров'я постраждалих моряків перебуває під контролем Генерального консульства Туреччини в Одесі.

У зовнішньополітичному відомстві Туреччини висловили глибоку стурбованість ситуацією та озвучили низку застережень до міжнародної спільноти.

«Ми знову попереджаємо всі сторони про необхідність утриматися від кроків, які можуть спричинити неконтрольовану ескалацію конфлікту. Наші заклики до забезпечення безпеки судноплавства для цивільних судів у Чорному морі та до припинення війни шляхом переговорів залишаються чинними», - ідеться в заяві турецького МЗС.

Також міністерство додало, що турецька сторона готова «розробити регіональні та орієнтовані на результат заходи, спрямовані на запобігання подальшій ескалації та прискоренню мирного процесу».

  • Через російський обстріл на судні спалахнула пожежа.
  • Віцепрем'єр Олексій Кулеба запевнив, що Україна зберігає роботу морського коридору, а порти й екіпажі продовжують забезпечувати рух вантажів і глобальну продовольчу безпеку.
