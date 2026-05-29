Суспільство / Війна

На Харківщині у лісосмузі підірвалися двоє дітей

Діти перебувають в лікарні у стані середньої тяжкості.

Фото: EPA/UPG

На Харківщині двоє дітей постраждали внаслідок підриву невідомого предмета у лісосмузі в Ізюмському районі.

Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності при Харківській ОВА.

"У с. Савинці Ізюмського району 28 травня близько 20:00 стався вибух невідомого предмета в лісосмузі. Внаслідок інциденту постраждали хлопець та дівчина 16 років", – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

