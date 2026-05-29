На Харківщині у лісосмузі підірвалися двоє дітей

На Харківщині двоє дітей постраждали внаслідок підриву невідомого предмета у лісосмузі в Ізюмському районі.
"У с. Савинці Ізюмського району 28 травня близько 20:00 стався вибух невідомого предмета в лісосмузі. Внаслідок інциденту постраждали хлопець та дівчина 16 років", – ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалі перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.
- У Великописарівській громаді Сумської області на ворожій міні підірвався 69-річний чоловік.