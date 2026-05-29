Протягом доби росія атакувала об’єкти Групи Нафтогаз у Харківській та Сумській областях. Є пошкодження.
Про це повідомляє Група Нафтогаз у Фейсбук.
Під ворожими ударами опинилася нафтогазова інфраструктура на Харківщині та Сумщині. На одному з об’єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин.
"Маємо суттєві пошкодження. Виникли пожежі", – кажуть у повідомленні.
Ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Ситуація залишається складною.
- Раніше росіяни три доби поспіль атакували об’єкти Нафтогазу на Чернігівщині, до цього - атакували балістикою об'єкт Нафтогазу на Дніпропетровщині. Перед цим вдарили по АЗК "Укрнафта".
- У ніч з 4 на 5 травня Росія трьома балістичними ракетами атакувала рятувальників ДСНС і працівників "Нафтогазу", які приступили до ліквідації пожежі після відбою повітряної тривоги. Загинуло четверо газовиків, ще 7 людей поранено.