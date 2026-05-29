На місцях ударів виникли пожежі, є суттєві пошкодження.

Протягом доби росія атакувала об’єкти Групи Нафтогаз у Харківській та Сумській областях. Є пошкодження.

Про це повідомляє Група Нафтогаз у Фейсбук.

Під ворожими ударами опинилася нафтогазова інфраструктура на Харківщині та Сумщині. На одному з об’єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин.

"Маємо суттєві пошкодження. Виникли пожежі", – кажуть у повідомленні.

Ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Ситуація залишається складною.

Раніше росіяни три доби поспіль атакували об’єкти Нафтогазу на Чернігівщині, до цього - атакували балістикою об'єкт Нафтогазу на Дніпропетровщині. Перед цим вдарили по АЗК "Укрнафта".