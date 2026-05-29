Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала об’єкти Нафтогазу на Харківщині та Сумщині

На місцях ударів виникли пожежі, є суттєві пошкодження.

Росія атакувала об’єкти Нафтогазу на Харківщині та Сумщині
Фото: Нафтогаз

Протягом доби росія атакувала об’єкти Групи Нафтогаз у Харківській та Сумській областях. Є пошкодження.

Про це повідомляє Група Нафтогаз у Фейсбук.

Під ворожими ударами опинилася нафтогазова інфраструктура на Харківщині та Сумщині. На одному з об’єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин. 

"Маємо суттєві пошкодження. Виникли пожежі", – кажуть у повідомленні. 

Ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Ситуація залишається складною.

  • У ніч з 4 на 5 травня Росія трьома балістичними ракетами атакувала рятувальників ДСНС і працівників "Нафтогазу", які приступили до ліквідації пожежі після відбою повітряної тривоги. Загинуло четверо газовиків, ще 7 людей поранено. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies