НАБУ підозрює депутата Одеської облради у недекларуванні позик на понад 58 млн грн

НАБУ і САП заявили про викриття депутата Одеської обласної ради на декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, посадовець узяв кілька позик на загальну суму понад 58 млн грн.

Водночас у своїх щорічних деклараціях за 2024 і 2025 роки він свідомо приховав ці фінансові зобов’язання.

Депутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Під час слідства використано матеріали перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про Євгена Філонова.

Раніше журналісти Слідство.Інфо писали, що Євген Філонов - депутат Одеської облради, який був обраний за списками проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя».

У 2015 році він одружився з донькою так званого «прем’єра» самопроголошеного Придністров’я Олександра Розенберга.