Радник Міноборони: з боку Білорусі не фіксують ознак готовності наступу, але ризики залишаються

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що українські Сили оборони готові до можливих загроз із боку Білорусі, однак наразі немає ознак підготовки до безпосереднього нападу.

Про це він повідомив у Фейсбук.

За його словами, українська розвідка уважно відстежує ситуацію на північному напрямку, а війська перебувають у стані готовності до різних сценаріїв.

"Так, ми фіксуємо активність, яка в майбутньому може становити загрозу для нас або країн Європи. Ні, ми не бачимо готовності напасти на нас, умовно "завтра", – написав Бескрестнов.

Він наголосив, що українська армія має достатні сили та укріплення для стримування потенційної агресії.

"У нас достатньо укріплень, військ на кордонах і військ у готовності, щоб відбити можливу агресію. Глобальне вторгнення формату 2022 року вже не повториться. Війна змінилася. Будь-яка колона техніки не протримається й кількох годин", – зазначив радник міністра.

Також Бескрестнов припустив, що відкриття нового фронту з території Білорусі могло б мати лише тактичну мету – відволікання українських сил або використання території для запуску ракет і дронів.

"Відкриття фронту з Білоруссю може мати лише мету відтягнути частину українських військ на нову ділянку фронту або ж РФ спробує використати Білорусь як плацдарм для запуску ракет або дронів", – написав він.

"Я щиро вірю, що народ і армія РБ бачать сучасний формат і результати поточної війни для всіх сторін і не дозволять втягнути себе в це божевілля. Народам України та Білорусі нема чого ділити і нема чого ворогувати", – додав радник.