Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Суспільство / Війна

Спецпризначенці СБУ вдарили по центру ФСБ РФ у Краснодарському краї і вивели з ладу ключові об’єкти радіоелектронної розвідки

Пункт управління використовували для наведення ракет і безпілотників по території України.

Військовослужбовці Першого Окремого Центру безпілотних систем СБС за роботою
Фото: 1uas.army

СБУ уразила важливий об’єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї та вивели з ладу ключові об’єкти.

Про це розповіли у Службі безпеки України.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили 16-й центр ФСБ РФ, який займається радіоелектронною розвідкою", – ідеться у повідомленні.

В СБУ зазначають, що цей пункт управління розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю. Ворог використовував його для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників.

Унаслідок атаки безпілотників СБУ виведено з ладу ключові об’єкти центру радіоелектронної розвідки РФ.

"Такі спецоперації мають стратегічне значення, адже послаблюють можливості рф контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів ППО та наводити удари по Україні. Ураження центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів та ускладнює росії захист військових об’єктів у глибокому тилу", – додають у відомстві.

