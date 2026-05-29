Наступного тижня у Литві проведуть спільне засідання українського і литовського урядів

Свириденко зустрінеться з президентом Литви, керівниками парламенту і уряду.

Наступного тижня Литву з офіційним візитом відвідає прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Під час візиту відбудеться спільне засідання урядів обох держав, пише LRT.

Свириденко має зустрітися з президентом Литви Гітанасом Науседою, головою Сейму Юозасом Олекасом, а також прем'єр-міністром Інгою Ругінєнє.

Окрім офіційного спільного засідання урядів передбачена особиста зустріч Свириденко і Ругінєнє.

Під час двосторонніх перемовин сторони зосередяться на поглибленні партнерства між державами, подальшій підтримці України та ключових питаннях європейської безпеки.