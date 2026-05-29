МЗС Франції викликало посла РФ після погроз Кремля дипломатам у Києві

Франція різко засудила російські удари по журналістах в Україні.

Міністерство Європи та закордонних справ Франції 29 травня викликало посла РФ для офіційного засудження заяв російського МЗС з погрозами дипломатам у Києві та чергового обстрілу проти України.

Як повідомили у французькому зовнішньополітичному відомстві, російського дипломата викликали за дорученням міністра після заяви МЗС РФ від 25 травня, у якій цивільних, іноземців, дипломатів та представників міжнародних організацій закликали залишити Київ.

У Парижі наголосили, що такі заяви є неприйнятними погрозами цивільному населенню та дипломатичному корпусу й свідчать про зневагу Росії до міжнародного права та гуманітарних норм.

"Франція не піддасться на ці погрози. Франція залишатиметься у Києві", – заявили у МЗС.

Французька сторона також підкреслила, що подібні заяви не звільняють Росію від відповідальності за дотримання міжнародного права.

Окремо Франція різко засудила російські удари по журналістах в Україні. Зокрема, згадали французького журналіста Антоні Лаллікана, який загинув внаслідок російського удару 3 жовтня 2025 року.

Під час зустрічі французькі дипломати також засудили масовані атаки РФ 23–24 травня по цивільній інфраструктурі України. У Парижі заявили, що застосування Росією балістичних ракет, зокрема ракети "Орєшнік", стало черговою небезпечною ескалацією війни.

Також Франція засудила вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Румунії в ніч на 29 травня та назвала це загрозою безпеці Європи та НАТО.

"Франція продовжить стояти поруч з Україною та підтримувати її для збереження суверенітету й територіальної цілісності", – наголосили у відомстві.

Також Париж закликав Росію припинити війну проти України та долучитися до реальних переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру.

