Суспільство / Війна

На Херсонщині унаслідок російського терору постраждали дев'ятеро цивільних

Є пошкодження будинки та складські приміщення.

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Унаслідок російських атак на Херсонщині постраждали дев'ятеро цивільних. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складське приміщення.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Упродовж 29 травня армія РФ била по Херсонщині з реактивних систем залпового вогню, ствольною артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу. 

Унаслідок російської агресії дев’ять людей отримали поранення. Всі постраждалі – жителі Херсона, які зазнали травм різного ступеню внаслідок артилерійських ударів та використання ворогом БпЛА.  

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, складське приміщення, вантажний та легковий автотранспорт. 

