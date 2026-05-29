Reuters: у Росії виробництво дизпалива знизилося на 10% після атак дронів на НПЗ

Виробництво дизпалила в Росії у травні скоротилося близько на 10% через атаки українських дронів на нафтопереробні заводи, пише Reuters.

За даними агентства, удари по російських НПЗ змусили частину підприємств скоротити або тимчасово призупинити виробництво.

Згідно з аналізом даних, обсяги виробництва дизельного пального на постраждалих заводах у квітні скоротилися до 1 млн метричних тонн, а у травні – ще до 600 тисяч тонн.

Реклама

Для порівняння, у березні російські НПЗ виробили близько 7,5 млн тонн дизельного пального.

Попри це, експорт російського дизелю морем у квітні зріс на 8% – до приблизно 3,25 млн тонн, порівняно з березнем. Водночас цей показник залишився трохи нижчим за рівень квітня минулого року, коли РФ експортувала близько 3,3 млн тонн пального.

За інформацією джерел Reuters та даних компанії LSEG, у травні морський експорт дизельного пального з Росії залишався стабільним.

Скорочення виробництва через атаки дронів може обмежити здатність Росії скористатися зростанням світових цін на нафту, яке виникло на тлі війни в Ірані та нестабільності навколо Ормузької протоки.