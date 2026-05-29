Свириденко: "відповідальність за якісну та своєчасну підготовку Києва до опалювального сезону лежить на міській владі"

Уряд готує додаткове фінансування на захист енергооб’єктів і енергетичного обладнання в Києві.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко взяла участь у засіданні енергетичного штабу щодо підготовки Києва до наступного опалювального сезону.

Про це глава уряду розповіла у Телеграмі.

"Питання стабільного проходження Києвом наступної зими – один із пріоритетів. Уряд уже виділив майже 1 млрд грн на першочергові заходи та готує додаткове фінансування обсягом 2 млрд грн на захист енергооб’єктів і енергетичного обладнання", – ідеться у повідомленні. 

Також продовжується реалізація експериментального проєкту із забезпечення резервного живлення для багатоквартирних будинків Києва – із закупівлею та встановленням акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів, інженерних систем та освітлення місць загального користування. 

Також уряд надає й іншу необхідну підтримку для підготовки столиці до зими.

"Водночас відповідальність за якісну та своєчасну підготовку Києва до опалювального сезону лежить на міській владі. Місто має забезпечити належну організацію робіт і використати всі надані державою можливості для підготовки до зими", – наголосила Свириденко.

  • З 1 березня в межах Планів стійкості вже введено 319 МВт розподіленої генерації. Триває встановлення газогенераторних установок загальною потужністю ще 541 МВт. До кінця року заплановано загалом 1,5 ГВт.
