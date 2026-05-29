Свириденко: "відповідальність за якісну та своєчасну підготовку Києва до опалювального сезону лежить на міській владі"

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко взяла участь у засіданні енергетичного штабу щодо підготовки Києва до наступного опалювального сезону.
"Питання стабільного проходження Києвом наступної зими – один із пріоритетів. Уряд уже виділив майже 1 млрд грн на першочергові заходи та готує додаткове фінансування обсягом 2 млрд грн на захист енергооб’єктів і енергетичного обладнання", – ідеться у повідомленні.
Також продовжується реалізація експериментального проєкту із забезпечення резервного живлення для багатоквартирних будинків Києва – із закупівлею та встановленням акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів, інженерних систем та освітлення місць загального користування.
Також уряд надає й іншу необхідну підтримку для підготовки столиці до зими.
"Водночас відповідальність за якісну та своєчасну підготовку Києва до опалювального сезону лежить на міській владі. Місто має забезпечити належну організацію робіт і використати всі надані державою можливості для підготовки до зими", – наголосила Свириденко.
- До 1 червня завершиться перший етап будівництва захисту об’єктів критичної інфраструктури. На його реалізацію вже спрямовано 22,1 млрд грн, із яких 8,9 млрд грн уже використано.
- З 1 березня в межах Планів стійкості вже введено 319 МВт розподіленої генерації. Триває встановлення газогенераторних установок загальною потужністю ще 541 МВт. До кінця року заплановано загалом 1,5 ГВт.