Президент Румунії: Російський дрон влучив у будинок після того, як його підбили українські військові над Рені

Президент Румунії Нікушор Дан
Фото: EPA/UPG

Російський безпілотник, який влучив у житловий багатоповерховий будинок у румунському місті Галац, змінив свій курс внаслідок ураження українською протиповітряною обороною. 

Про це, 29 травня під час відвідин місяця інциденту повідомив президент Румунії Нікушор Дан, передає Digi24.

За словами Дана, частина російських дронів рухалася над територією України. Українські військові успішно збили більшість із них, а один із безпілотників зазнав кінетичного удару під час перехоплення над містом Рені. Отримавши критичні пошкодження, дрон хаотично змінив траєкторію польоту, перелетів кордон і впав на житловий будинок у сусідньому Галаці. За оцінками слідчих, БпЛА ніс близько 30 кілограмів вибухівки.

Унаслідок вибуху двоє румунських громадян отримали легкі опіки, люди перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. 

