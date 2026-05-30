Іранська ракета класу «земля-земля» Fateh 110 демонструється на військовому параді у Тегерані, 22 вересня 2010 р.

Іран протягом останньої доби завдав ракетного удару по американській авіабазі Алі Аль-Салем у Кувейті. Внаслідок атаки кілька громадян США отримали легкі поранення, а два ударні безпілотники MQ-9 Reaper зазнали значних пошкоджень.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, іранська балістична ракета малої дальності Fateh-110 була перехоплена кувейтськими силами ППО. Однак уламки ракети впали на територію авіабази, спричинивши пошкодження техніки та поранення персоналу.

Як зазначається, близько п’яти осіб, серед яких військовослужбовці США та цивільні підрядники, отримали легкі травми.

Один безпілотник MQ-9 Reaper був повністю знищений, ще один зазнав серйозних пошкоджень. Орієнтовна вартість одного такого апарата становить близько 30 мільйонів доларів.

Центральне командування США (CENTCOM) офіційно не коментувало інцидент.

За даними Bloomberg, від початку війни 28 лютого Іран випустив понад 1850 балістичних ракет по цілях у регіоні.

Атака на американську базу відбулася на тлі переговорів щодо можливого продовження режиму перемир’я між Вашингтоном і Тегераном, який формально діє з квітня, хоча сторони неодноразово звинувачували одна одну в його порушенні.

Згідно з останніми даними Міністерства оборони США, внаслідок бойових дій у рамках операції "Епічна лють" загинули 14 американських громадян, ще 409 отримали поранення.

За даними видання, США вичерпали резерви крилатих ракет JASSM-ER і Tomahawk, а також ракет для систем протиповітряної оборони THAAD, Patriot PAC-3 та SM-3 Block IIA.