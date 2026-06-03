На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ГоловнаСвіт

Угорщина пропонує себе як майданчик для мирних переговорів щодо України

Прем’єр Мадяр переконаний, що постачання озброєння не здатне забезпечити тривалий мир.

Угорщина пропонує себе як майданчик для мирних переговорів щодо України
угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Угорщина могла би прийняти Україну і Росію для обговорення завершення війни. 

Про це заявив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр, передає «Європейська правда» з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мадяр переконаний, що постачання озброєння не здатне забезпечити тривалий мир. На його думку, реальний захист може гарантувати лише міжнародна спільнота. 

Мадяр визнав, що Угорщина не має визначального впливу у цьому питанні, оскільки це прерогатива світових лідерів. Проте Будапешт готовий надавати гуманітарну й дипломатичну підтримку, а також свою територію для зустрічей. 

Окремо угорський прем'єр згадав Будапештський меморандум, за яким США та інші провідні держави обіцяли поважати суверенітет і цілісність України. Мадяр констатував, що ці зобов'язання так і не реалізували, а звичайні декларації не працюють. Він підкреслив, що зараз для України вирішується все: тривають великі людські втрати і є ризик втрати територій. Саме тому державі необхідні серйозні та дієві міжнародні гарантії.

  • Раніше попередник Мадяра Віктор Орбан теж пропонував Угорщину як майданчик для перемовин.
  • При цьому Будапешт відмовляється надавати Україні військову допомогу.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies