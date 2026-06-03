Угорщина пропонує себе як майданчик для мирних переговорів щодо України

Угорщина могла би прийняти Україну і Росію для обговорення завершення війни.

Про це заявив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр, передає «Європейська правда» з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мадяр переконаний, що постачання озброєння не здатне забезпечити тривалий мир. На його думку, реальний захист може гарантувати лише міжнародна спільнота.

Мадяр визнав, що Угорщина не має визначального впливу у цьому питанні, оскільки це прерогатива світових лідерів. Проте Будапешт готовий надавати гуманітарну й дипломатичну підтримку, а також свою територію для зустрічей.

Окремо угорський прем'єр згадав Будапештський меморандум, за яким США та інші провідні держави обіцяли поважати суверенітет і цілісність України. Мадяр констатував, що ці зобов'язання так і не реалізували, а звичайні декларації не працюють. Він підкреслив, що зараз для України вирішується все: тривають великі людські втрати і є ризик втрати територій. Саме тому державі необхідні серйозні та дієві міжнародні гарантії.