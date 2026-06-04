Чорногорія депортувала "тітушок" президента Сербії Александра Вучича

90 людей з Белграда прибули до Тивата напередодні саміту ЄС і Західних Балкан.

Поліція Чорногорія затримала в аеропорту Тивата просто на злітно-посадковій смузі літак з Белграда, на борту якого перебували 90 громадян Сербії.

Як пише видання Vijesti, рейс викликав підозру правоохоронців на тлі посилених заходів безпеки, пов'язаних з проведенням у Тиваті саміту Європейського Союзу та країн Західних Балкан. Пасажири чартеру із сербської столиці відмовилися відповідати на запитання щодо мети візиту у Чорногорію.

Виявилося, що серед них були особи, які вже давно перебувають під наглядом чорногорських спецслужб через потенційну загрозу національній безпеці, а також люди з кримінальним минулим та судимостями.

До Тивата вони, ймовірно, прибули для забезпечення "неформальної охорони" президента Сербії Александра Вучича, який бере участь у саміті. "Тітушки" отримали відмову у в'їзді до Чорногорії, і той самий літак відвіз їх назад до Белграда.