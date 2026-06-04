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Палата представників США підтримала обмеження воєнних повноважень Трампа

Чим ближче проміжні вибори, тим більше опору президенту з боку республіканців.

Палата представників США підтримала обмеження воєнних повноважень Трампа
Фото: EPA/UPG

Нижня палата американського Конгресу підтримала законопроєкт, відповідно до якого Дональд Трамп не може продовжувати ведення війни проти Ірану без отримання на це згоди з боку парламенту.

Як пише The Guardian, у Палаті представників знайшлося 215 голосів на підтримку документа, 208 конгресменів проголосували проти.

Ухвалення закону свідчить про поступову втрату президентом лояльності своїх однопартійців з Республіканської партії. Нинішнє голосування стало для Трампа вже третьою політичною поразкою за останній час: раніше республіканці відмовилися підтримати 1 мільярд доларів фінансування для бальної зали глави держави, а також розкритикували заснування фонду виплат "жертвам політичних переслідувань часів Байдена".

Чимало представників політичної сили президента вважають, що війна з Іраном завдала непоправної шкоди рейтингам партії перед проміжними виборами, які мають відбутися у листопаді. Опитування свідчать, що американці не підтримують війну, натомість різко засуджують підняття цін на пальне. 

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