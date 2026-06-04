Із мера Будапешта зняли звинувачення в організації ЛГБТ-прайду

Угорські прокурори зняли звинувачення з ліберального мера Будапешта Гергея Карачоня за його роль в організації мітингу за права ЛГБТК+ у 2025 році.
Як пише Reuters, про це йдеться у заяві угорської прокуратури.
У червні 2025 року десятки тисяч протестувальників пройшли маршем Будапештом, незважаючи на заборону поліції, перетворивши Прайд-марш на масову антиурядову демонстрацію в одному з найбільших проявів опозиції до колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Орбан програв на виборах у квітні.
- Минулого року в центрі Будапешта пройшов заборонений ЛГБТ-прайд, який зібрав десятки тисяч учасників.
- Серед учасників події був мер Будапешта Гергей Карачонь, дипломати, а також екоактивістка Грета Тунберг.
- Попри заборону з боку влади, мер оголосив подію муніципальним заходом. Єврокомісія та понад 30 країн закликали Будапешт не перешкоджати мирному зібранню.
- У січні цього року угорські прокурори в середу звинуватили мера Будапешта Гергея Карачоня у порушенні законів про свободу зібрань після того, як він організував і очолив марш прайду в червні 2025 року, незважаючи на заборону поліції.