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Із мера Будапешта зняли звинувачення в організації ЛГБТ-прайду

Обвинувачення висунули у січні цього року. 

Із мера Будапешта зняли звинувачення в організації ЛГБТ-прайду
Гергей Карачонь під час прайду
Фото: DW

Угорські прокурори зняли звинувачення з ліберального мера Будапешта Гергея Карачоня за його роль в організації мітингу за права ЛГБТК+ у 2025 році.

Як пише Reuters, про це йдеться у заяві угорської прокуратури.

У червні 2025 року десятки тисяч протестувальників пройшли маршем Будапештом, незважаючи на заборону поліції, перетворивши Прайд-марш на масову антиурядову демонстрацію в одному з найбільших проявів опозиції до колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Орбан програв на виборах у квітні.

  • Минулого року в центрі Будапешта пройшов заборонений ЛГБТ-прайд, який зібрав десятки тисяч учасників.
  • Серед учасників події був мер Будапешта Гергей Карачонь, дипломати, а також екоактивістка Грета Тунберг. 
  • Попри заборону з боку влади, мер оголосив подію муніципальним заходом. Єврокомісія та понад 30 країн закликали Будапешт не перешкоджати мирному зібранню. 
  • У січні цього року угорські прокурори в середу звинуватили мера Будапешта Гергея Карачоня у порушенні законів про свободу зібрань після того, як він організував і очолив марш прайду в червні 2025 року, незважаючи на заборону поліції.
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