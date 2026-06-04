Із мера Будапешта зняли звинувачення в організації ЛГБТ-прайду

Обвинувачення висунули у січні цього року.

Гергей Карачонь під час прайду

Угорські прокурори зняли звинувачення з ліберального мера Будапешта Гергея Карачоня за його роль в організації мітингу за права ЛГБТК+ у 2025 році.

Як пише Reuters, про це йдеться у заяві угорської прокуратури.

У червні 2025 року десятки тисяч протестувальників пройшли маршем Будапештом, незважаючи на заборону поліції, перетворивши Прайд-марш на масову антиурядову демонстрацію в одному з найбільших проявів опозиції до колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Орбан програв на виборах у квітні.