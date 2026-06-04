Північна Корея представила завод з виробництва палива для ядерної зброї

Північна Корея представила новий об'єкт з виробництва збройового урану для ядерних бомб, пише DW.
Лідер Кім Чен Ин пообіцяв зміцнювати ядерні сили країни “в геометричній прогресії”.
Державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що завод має “більш досконалі технології”, але не надало додаткових подробиць. Незрозуміло, як довго завод вже функціонує і де він розташований.
KCNA опублікувало фотографії залу, схожого на цех центрифуг. Це вказує на ймовірне використання підприємства для збагачення збройового урану.
Агентство також процитувало Кіма, який говорив про все більшу актуальність зміцнення ядерної зброї як засобу стримування війни через протистояння з “найлютішими ворогами”.
Північнокорейський лідер заявив, що виробничі потужності з виробництва збройового урану зросли більше ніж удвічі за останні п'ять років.
Після зустрічі з іншими високопосадовцями на заводі Кім “підтвердив порядок пріоритетів реалізації амбітного майбутнього плану, розробленого для зміцнення ядерних сил нашої держави в геометричній прогресії”.
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- Заяви Кіма та завод з виробництва ядерного палива відповідають його наростити ядерний потенціал країни для протидії США та Південній Кореї.
- У березні, невдовзі після того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, Кім звинуватив Вашингтон у “глобальному тероризмі та агресії”.
- Північна Корея зазнала різних міжнародних санкцій через розробку ядерної зброї та використання технології балістичних ракет. Але Пхеньян неодноразово ігнорував обмеження.
- У вересні 2024 року Північна Корея розкрила свій перший прихований завод зі збагачення урану. Кім тоді виголосив аналогічну промову, включно зі закликом до “геометричного” розширення ядерного арсеналу країни.
- У квітні Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив журналістам, що його агентство підтвердило “стрімке зростання” активності на ядерних об'єктах у Північній Кореї.