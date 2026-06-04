Північна Корея представила завод з виробництва палива для ядерної зброї

Кім Чен Ин закликав до зростання можливостей КНДР з виробництва збройового урану у “геометричній прогресії”.

Північна Корея представила новий об'єкт з виробництва збройового урану для ядерних бомб, пише DW.

Лідер Кім Чен Ин пообіцяв зміцнювати ядерні сили країни “в геометричній прогресії”.

Державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що завод має “більш досконалі технології”, але не надало додаткових подробиць. Незрозуміло, як довго завод вже функціонує і де він розташований.

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KCNA опублікувало фотографії залу, схожого на цех центрифуг. Це вказує на ймовірне використання підприємства для збагачення збройового урану.

Агентство також процитувало Кіма, який говорив про все більшу актуальність зміцнення ядерної зброї як засобу стримування війни через протистояння з “найлютішими ворогами”.

Північнокорейський лідер заявив, що виробничі потужності з виробництва збройового урану зросли більше ніж удвічі за останні п'ять років.

Після зустрічі з іншими високопосадовцями на заводі Кім “підтвердив порядок пріоритетів реалізації амбітного майбутнього плану, розробленого для зміцнення ядерних сил нашої держави в геометричній прогресії”.

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