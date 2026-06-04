Politico: Трамп може висунути кандидатуру Тодда Бланша на посаду генерального прокурора

Президент Дональд Трамп може висунути кандидатуру Тодда Бланша на посаду генерального прокурора, яку він обіймає як виконувач обов'язків з квітня.

Про це пише Politico з посиланням на представників адміністрації президента.

За словами одного з джерел, Трамп згадав про цю кандидатуру на вечері в Рожевому саду в середу.

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Інший чиновник заявив, що президент вже говорив з Бланшем про це.

“Однак відомо, що Трамп іноді натякає на рішення, але потім відкладає їх або передумує в останню хвилину”, – підкреслює видання.

Якщо кандидатуру Бланша затвердить Сенат, він замінить колишню генеральну прокурорку Пем Бонді. Вона була змушена піти у відставку у квітні після складного періоду перебування на посаді, під час якого керувала процесом розгляду адміністрацією слідчих матеріалів у справі Джеффрі Епштейна.

Білий дім не підтвердив наразі кандидатуру Бланша. Однак речниця Білого дому Абігейл Джексон заявила: “у президента Трампа чудові стосунки з виконувачем обов'язків генерального прокурора Тоддом Бланшем і він дуже задоволений роботою, яку він виконує досі”.

Вона також назвала його “американським патріотом”, який "безстрашно боровся проти безпрецедентної правоохоронної кампанії демократів" проти Трампа.

Зазначимо, Бланш мав надзвичайно тісні стосунки з президентом, що сформувалися завдяки його ролі головного адвоката у захисті Трампа, коли той вів боротьбу у чотирьох кримінальних справах напередодні виборів 2024 року.

Бланш зіткнувся з критикою за укладення ним мирової угоди щодо позову Трампа проти Податкової служби США (IRS). Угода передбачала створення фонду “боротьби з перетворенням відомства на зброю” обсягом 1,8 мільярда доларів для виплати компенсацій особам, які, на думку адміністрації, зазнали утисків з боку уряду Джо Байдена.

У межах угоди Бланш особисто підписав відмову від претензій, обіцяючи, що IRS не висуватиме жодних актуальних претензій проти Трампа, його родини чи його бізнесу. Опір законодавців-республіканців змусив Бланша заявити цього тижня, що адміністрація відкликає плани щодо створення цього фонду. Але він наголосив, що Трамп та його родина є захищеними від перевірок щодо будь-яких минулих податкових декларацій.