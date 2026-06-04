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В Німеччині хочуть скасувати захисний статус для українських чоловіків призовного віку

Чоловіки можуть натомість пройти звичайну процедуру надання притулку.

В Німеччині хочуть скасувати захисний статус для українських чоловіків призовного віку
Ілюстративне фото
Фото: DW

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив про ймовірне скасування автоматичного статусу захисту для українських біженців призовного віку. 

Про це пише Welt.

«Ми обговорюємо це питання наступним чином: ми хочемо продовжити дію Директиви про масовий приплив, але маємо сумніви щодо того, що українці призовного віку повинні бути включені до неї», – заявив політик.

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Натомість чоловіки віком від 23 до 60 років зможуть пройти звичайну процедуру надання притулку. Згідно з так званою Директивою про масовий приплив, біженці з України отримують тимчасовий захист без необхідності проходження процедури надання притулку. 

Міністри внутрішніх справ ЄС обговорюють цю схему захисту, термін дії якої закінчується 4 березня 2027 року. Одна з пропозицій передбачає продовження, але виключає українських чоловіків віком від 23 до 60 років. 

Як пише видання, Швеція заявляє, що Україні потрібно більше працездатних чоловіків у боротьбі з Росією. Інші країни зараз також наполягають на цьому. 

  • Україна просить у Німеччини ракети до Patriot в обмін на майбутні постачання перехоплювачів. Німецький уряд вивчає новий запит України і ще не ухвалив остаточного рішення.

За словами Добріндта, приплив українців призовного віку суттєво збільшився в Німеччині за останні місяці. Наразі в Німеччині перебуває близько мільйона українців, які в'їхали до країни з початку російської агресії 24 лютого 2022 року.

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