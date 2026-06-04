В Німеччині хочуть скасувати захисний статус для українських чоловіків призовного віку

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив про ймовірне скасування автоматичного статусу захисту для українських біженців призовного віку.

Про це пише Welt.

«Ми обговорюємо це питання наступним чином: ми хочемо продовжити дію Директиви про масовий приплив, але маємо сумніви щодо того, що українці призовного віку повинні бути включені до неї», – заявив політик.

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Натомість чоловіки віком від 23 до 60 років зможуть пройти звичайну процедуру надання притулку. Згідно з так званою Директивою про масовий приплив, біженці з України отримують тимчасовий захист без необхідності проходження процедури надання притулку.

Міністри внутрішніх справ ЄС обговорюють цю схему захисту, термін дії якої закінчується 4 березня 2027 року. Одна з пропозицій передбачає продовження, але виключає українських чоловіків віком від 23 до 60 років.

Як пише видання, Швеція заявляє, що Україні потрібно більше працездатних чоловіків у боротьбі з Росією. Інші країни зараз також наполягають на цьому.

Україна просить у Німеччини ракети до Patriot в обмін на майбутні постачання перехоплювачів. Німецький уряд вивчає новий запит України і ще не ухвалив остаточного рішення.

За словами Добріндта, приплив українців призовного віку суттєво збільшився в Німеччині за останні місяці. Наразі в Німеччині перебуває близько мільйона українців, які в'їхали до країни з початку російської агресії 24 лютого 2022 року.