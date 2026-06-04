Україна просить у Німеччини ракети до Patriot в обмін на майбутні постачання перехоплювачів

Німецький уряд вивчає новий запит України і ще не ухвалив остаточного рішення.

Україна звернулася до Німеччини з проханням надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot зі своїх запасів уже цього року.

Українська сторона запропонувала німецьким партнерам таку схему обміну: отримати дефіцитні ракети з наявних арсеналів Бундесверу зараз в обмін на перехоплювачі, які будуть вироблені для Німеччини у майбутньому, повідомляє Bloomberg.

У квітні Київ уже узгодив із Берліном пакет військової допомоги на €4 млрд, який містить фінансування сотень ракет для американських систем ППО Patriot.

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Наразі німецький уряд вивчає новий запит України і ще не ухвалив остаточного рішення. Проте, за словами одного з джерел агенції, про це рішення можуть оголосити незадовго до липневого саміту НАТО або безпосередньо під час його проведення.

Системи Patriot та ракети до них зараз є однією з найбільш затребуваних у світі завдяки своїй високій ефективності проти балістичних ударів РФ. Попит на них додатково зріс після загострення конфлікту на Близькому Сході, де ці перехоплювачі також активно застосовуються.

Це створює додатковий тиск на Україну, яка терміново потребує захисту для своєї військової і критичної інфраструктури.

Зараз основним постачальником ракет для України залишаються США. Попри те, що протистояння між США, Ізраїлем та Іраном частково змістило фокус уваги Вашингтона, поставки перехоплювачів для ЗСУ наразі йдуть чітко за графіком. Попри це, ситуація для Києва залишається напруженою, оскільки Росія нарощує темпи виробництва балістики та покращує її характеристики.

Німеччина наразі є єдиною країною ЄС, яка здатна зробити вагомий внесок у розв’язанні проблеми з ракетами.