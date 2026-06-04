Водночас України має намір розвивати співпрацю з НАТО у сфері гуманітарного розмінування, зокрема через реалізацію спільних проєктів з Альянсом.

У травні забезпечено гуманітарне розмінування 605 га земель сільськогосподарського призначення, повідомляє Мінекономіки.

Крім того:

5 угод з розмінування агроземель виконані;

38,4 млн грн отримали оператори ПМД за виконану роботу;

63,4 тис. грн/га – середня вартість розмінованої у травні землі в межах програми.

Зараз роботи тривають за 27 договорами на агроділянках площею близько 8,7 тис. га. 98 договорів вже виконані — до використання повернули 16 175 га. Вартість робіт склала понад 952,8 млн грн.

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Загалом у травні Центр гуманітарного розмінування оголосив 37 аукціонів на розмінування агроугідь площею понад 6,5 тисяч гектарів. Очікувана вартість розмінування — понад 760 млн грн.

Бюджетна програма «Гуманітарне розмінування» фінансується в межах реалізації Плану України (Ukraine Facility Plan) – інструменту фінансової підтримки від Європейського Союзу.

Фото: Мінекономіки

Також у травні відбулася зустріч міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева та віцепрезидентки JICA Юко Міцуї, під час якої сторони обговорили інтеграцію японських технологій в українське виробництво та «розумне» розмінування.

Крім того, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний заявив про намір України розвивати співпрацю з НАТО у сфері гуманітарного розмінування, зокрема через реалізацію спільних проєктів з Альянсом. Про це йшлося під час зустрічі із виконувачем обов'язків заступника помічника Генерального секретаря НАТО Пірсом Казалєтом в межах візиту до Брюсселя для участі в Комітеті сектору оборони і безпеки у рамках діяльності Ради Україна – НАТО.