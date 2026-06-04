Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ГоловнаСуспільствоПодії

У травні забезпечено гуманітарне розмінування 605 га земель сільськогосподарського призначення

Водночас України має намір розвивати співпрацю з НАТО у сфері гуманітарного розмінування, зокрема через реалізацію спільних проєктів з Альянсом.

У травні забезпечено гуманітарне розмінування 605 га земель сільськогосподарського призначення
Міністр економіки Олексій Соболев
Фото: Мінекономіки

У травні забезпечено гуманітарне розмінування 605 га земель сільськогосподарського призначення, повідомляє Мінекономіки. 

Крім того: 

  • 5 угод з розмінування агроземель виконані;
  • 38,4 млн грн отримали оператори ПМД за виконану роботу; 
  • 63,4 тис. грн/га – середня вартість розмінованої у травні землі в межах програми.

Зараз роботи тривають за 27 договорами на агроділянках площею близько 8,7 тис. га. 98 договорів вже виконані — до використання повернули 16 175 га. Вартість робіт склала понад 952,8 млн грн.

Реклама

Загалом у травні Центр гуманітарного розмінування оголосив 37 аукціонів на розмінування агроугідь площею понад 6,5 тисяч гектарів. Очікувана вартість розмінування — понад 760 млн грн. 

Бюджетна програма «Гуманітарне розмінування» фінансується в межах реалізації Плану України (Ukraine Facility Plan) – інструменту фінансової підтримки від Європейського Союзу.

Фото: Мінекономіки

Також у травні відбулася зустріч міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева та віцепрезидентки JICA Юко Міцуї, під час якої сторони обговорили інтеграцію японських технологій в українське виробництво та «розумне» розмінування

Крім того, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний заявив про намір України розвивати співпрацю з НАТО у сфері гуманітарного розмінування, зокрема через реалізацію спільних проєктів з Альянсом. Про це йшлося під час зустрічі із виконувачем обов'язків заступника помічника Генерального секретаря НАТО Пірсом Казалєтом в межах візиту до Брюсселя для участі в Комітеті сектору оборони і безпеки у рамках діяльності Ради Україна – НАТО.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies