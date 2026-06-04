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Сили безпілотних систем за майже рік існування перетнули показник у 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів

Командувач СБС зауважив, що таким чином тричі знищено еквівалент сил та засобів операції окупантів “Київ за три дні”.

Сили безпілотних систем за майже рік існування перетнули показник у 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів
російський окупант в об’єктиві українського дрона (ілюстративне фото)
Фото: Exilenova+

Сили безпілотних систем (СБС) за майже рік існування перетнули показник у 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів, повідомив командувач Роберт “Мадяр” Бровді. 

“Сьогодні, 4 червня 2026 року, за 358 діб з дня створення угруповання СБС (11 червня 2025 р.), Птахи перетнули відмітку 100 000 тушок біомаси ворога підтвердженими безповоротними та санітарними втратами (верифіковано у військовій системі обізнаності Дельта, де зберігаються відомості та докази по кожній місії)”, – написав “Мадяр”. 

Фото: СБС

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Він зазначив, що у лютому 2022 року близько 35 тис “елітної” десантури, спецпризначенців, морпіхів було кинуто через Білорусь та повітрям саме на захоплення “Києва за три дні”. Загальна чисельність угруповання війська окупанта у момент нападу на Україну складала 180 тисяч (зараз понад 700 тисяч), по усіх чотирьох напрямках наступу (Київський, Сіверський/Слобожанський, Донецько-Луганський та південний Таврійський). 

Угруповання Сил безпілотних систем було створене 11 червня 2025 року першим підписаним наказом новопризначеного командувача СБС у складі 12 підрозділів. 

Знищено/уражено 350 тисяч верифікованих унікальних ворожих цілей, виконано 1,65 млн бойових місій (близько 5000 вильотів щодобово).

Серед чутливих цілей:

  • 248 одиниць ППОпаду
  • 817 танків
  • 1 379 бтр, бмп, ббм
  • 4 890 гармат
  • 342 сау
  • 281 рсзв
  • 26 430 одиниць логіст техніки
  • 29 903 крил розвідників
  • 7 633 шахедів,гербер
  • 13 літаків та гелікоптерів
  • 10 848 точок вильоту пілотів
  • 100 082 окупантів (вбитими - 53 477, пораненими - 46 605)

План на наступний рік угруповання - 200 000 окупантів/ 650 000 цілей. 

“Мадяр” зазначив, що кожен третій окупант і кожна третя ворожа ціль відпрацьовані силами СБС: “Києва за три дні більше ніколи не станеться”.

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