Командувач СБС зауважив, що таким чином тричі знищено еквівалент сил та засобів операції окупантів “Київ за три дні”.

Сили безпілотних систем (СБС) за майже рік існування перетнули показник у 100 тисяч ліквідованих та поранених окупантів, повідомив командувач Роберт “Мадяр” Бровді.

“Сьогодні, 4 червня 2026 року, за 358 діб з дня створення угруповання СБС (11 червня 2025 р.), Птахи перетнули відмітку 100 000 тушок біомаси ворога підтвердженими безповоротними та санітарними втратами (верифіковано у військовій системі обізнаності Дельта, де зберігаються відомості та докази по кожній місії)”, – написав “Мадяр”.

Фото: СБС

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Він зазначив, що у лютому 2022 року близько 35 тис “елітної” десантури, спецпризначенців, морпіхів було кинуто через Білорусь та повітрям саме на захоплення “Києва за три дні”. Загальна чисельність угруповання війська окупанта у момент нападу на Україну складала 180 тисяч (зараз понад 700 тисяч), по усіх чотирьох напрямках наступу (Київський, Сіверський/Слобожанський, Донецько-Луганський та південний Таврійський).

Угруповання Сил безпілотних систем було створене 11 червня 2025 року першим підписаним наказом новопризначеного командувача СБС у складі 12 підрозділів.

Знищено/уражено 350 тисяч верифікованих унікальних ворожих цілей, виконано 1,65 млн бойових місій (близько 5000 вильотів щодобово).

Серед чутливих цілей:

248 одиниць ППОпаду

817 танків

1 379 бтр, бмп, ббм

4 890 гармат

342 сау

281 рсзв

26 430 одиниць логіст техніки

29 903 крил розвідників

7 633 шахедів,гербер

13 літаків та гелікоптерів

10 848 точок вильоту пілотів

100 082 окупантів (вбитими - 53 477, пораненими - 46 605)

План на наступний рік угруповання - 200 000 окупантів/ 650 000 цілей.

“Мадяр” зазначив, що кожен третій окупант і кожна третя ворожа ціль відпрацьовані силами СБС: “Києва за три дні більше ніколи не станеться”.