Від початку повномасштабного вторгнення РФ постраждало понад 190 цивільних суден

Від початку повномасштабного вторгнення Росія понівечила 191 цивільне судно. Пошкоджено або частково зруйновано 935 об’єктів портової інфраструктури. Поранено 255 людей.

Про це написав віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Від запуску українського морського коридору ним вивезли 200 мільйонів тонн вантажів, із них 118 мільйонів тонн — українське зерно.

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Лише від початку цього року через морські порти вже перевезено майже 35 мільйонів тонн вантажів. Українська продукція надійшла до 56 країн світу.

«За кожною цифрою - складна робота українських портів, моряків, логістів, залізничників, аграріїв та всіх, хто щодня забезпечує функціонування нашої економіки попри війну», - пише Кулеба.

Ворог продовжує системні атаки на нашу логістичну інфраструктуру. Тільки у квітні цього року зафіксовано понад 500 атак безпілотниками. Порти перебували під обстрілами фактично через день.

«Попри це український морський коридор працює. Він залишається одним із ключових інструментів підтримки економіки держави, забезпечення експорту та важливим внеском України у глобальну продовольчу безпеку», - зазначив політик.