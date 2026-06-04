​Сирський: після перевірок 8 військових частин втратили право на самостійне проведення БЗВП

У травні пройшли перевірки у 72 військових частинах, які мали право проводити військову підготовку на власних базах. Вісім військових частин втратили це право.

Про це у телеграмі написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«За підсумками контролю ухвалено низку управлінських рішень, зокрема й жорстких. Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців», — йдеться у його повідомленні.

За його словами, «ставлення до людей — те, що принципово відрізняє нас від російського агресора»,і якісна підготовка військовослужбовців залишається одним із головних пріоритетів.

Збройні Сили України постійно вдосконалюють програму базової загальновійськової підготовки відповідно до реалій сучасного поля бою. Зокрема, до програми БЗВП включають практичні дії у складі груп з виявлення та знищення безпілотників малого класу — коптерів та FPV-дронів.

Окремо Головком заслухав пропозиції представників командувань видів і родів військ, а також бойових бригад щодо подальшого підвищення якості підготовки.