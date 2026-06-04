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У травні дрони-перехоплювачі знищили понад 3,5 тис російських безпілотників

Найкращі результати – у другого ешелону "малої ППО", за який відповідають Сили безпілотних систем.

У травні дрони-перехоплювачі знищили понад 3,5 тис російських безпілотників
У маркетплейсі DOT-Chain Defence вже доступні дрони-перехоплювачі
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

У травні українські дрони-перехоплювачі знищили понад 3,5 тис російських безпілотників, а найкращі результати – у другого ешелону "малої ППО", за який відповідають Сили безпілотних систем.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, наслідки щоденних повітряних ударів РФ по території України були б значно важчими, якби не системна робота Збройних Сил України щодо розбудови «малої ППО» та зміцнення її спроможностей. 

«Сьогодні більша частина знешкоджених російських "шахедів", "гераней" та інших засобів повітряного нападу — це результат роботи наших БпЛА-перехоплювачів», – розповів головком і додав, що протягом травня українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тисячі ворожих БпЛА різних типів. 

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«За цей час зросла не лише кількість збитих безпілотників, а й ефективність роботи "малої ППО". Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають Сили безпілотних систем: понад 1,2 тисячі збитих дронів лише за травень», – йдеться у його повідомленні. 

Україна нарощує кількість екіпажів БпЛА-перехоплювачів і продовжує навчання персоналу. Зараз працюють над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. 

До відбиття атак залучають армійську авіацію: у травні наші гелікоптери знищили понад 440 російських дронів різних типів. Вертольоти обладнують сучасними засобами виявлення та прицілювання, розширюють лінійку засобів ураження новим ракетним озброєнням, яке вже демонструє відмінні результати.

Проте росіяни постійно змінюють тактику застосування БпЛА, збільшують їхню кількість і покращують якість. 

«Агресор планує дотягнути частку реактивних ударних дронів до 50%. Це ставить перед нами нові виклики, які потребують своєчасної реакції. На робочій нараді з питань протидії ворожим ударним БпЛА заслухав пропозиції щодо підвищення ефективності нашої ППО та подальших рівнів модернізації вітчизняних перехоплювачів», – зазначив Сирський.

Нагальним залишається питання щодо кількості бойових частин для дронів-перехоплювачів, але Збройні Сили України намагаються нарощувати власні спроможності у виробництві таких елементів.

За підсумками наради головком визначив завдання за цими та іншими напрямками на наступний період.

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