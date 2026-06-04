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На Херсонщині – 6 загиблих та 26 поранених через обстріли

Окупанти атакували понад 50 населених пунктів. 

На Херсонщині – 6 загиблих та 26 поранених через обстріли
Рятувальники на місці обстрілу у Херсоні
Фото: ДСНС

Упродовж доби російські війська атакували понад 50 населених пунктів Херсонщини і вбили там шістьох людей. Поранених – 26, зокрема дитина. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін, під завалами одного з будинків виявили тіло 51-річної жінки. Також вчора через російський обстріл Білозерки травми, несумісні з життям, отримав 63-річний чоловік.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Наддніпрянське, Садове, Приозерне, Молодіжне, Придніпровське, Комишани, Зимівник, Посад - Покровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Ромашкове, Кізомис, Розлив, Зорівка, Новодмитрівка, Надіївка, Томина Балка, Дніпровське, Миролюбівка, Микільське, Понятівка, Дар'ївка, Іванівка, Токарівка, Берислав, Чарівне, Червоний Яр, Новорайськ, Новокаїри, Таврійське, Тараса Шевченка, Тягинка, Раківка, Заможне, Велика Олександрівка, Стійке, Урожайне, Львівські Отруби, Високе, Трифонівка, Бургунка, Милове, Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу та приватні автомобілі. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – повідомив Прокудін. 

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