Увечері та вночі Росія атакувала 5 районів Дніпропетровської області. Є потерпілі

Увечері 3 червня та вночі Росія понад 20 разів атакувала п'ять районів Дніпропетровської області дронами, бомбами та артилерією. Поранені двоє людей, розповів голова ОВА Олександр Ганжа.

В Павлоградському районі ворог бив по райцентру та Юріївській громаді. В Павлограді пошкоджені багатоповерхівка і авто, поранені чоловік 45 років та 75-річна жінка.

"У громаді понівечена інфраструктура та приватний будинок", – сказав він.

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У Дніпровському районі під ударом були Дніпро та Підгородненська громада. Сталися пожежі.

"На Нікопольщині противник бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах. На Синельниківщині ворог поцілив по Яворницькій, Шахтарській і Миколаївській громадах. Пошкоджені багатоквартирні будинки, приватна оселя та інфраструктура", – додав Ганжа.

У Криворізькому районі росіяни били по Кривому Рогу та Апостолівській громаді. Зайнялися пожежі.