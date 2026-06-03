Росія вдарила по Дніпру, відомо про постраждалих (доповнено)

Російські окупанти атакували Дніпровський район Дніпропетровщини. Унаслідок атаки є поранені.

Станом на 20:20 до восьми збільшилася кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпровський район. Семеро людей госпіталізовані. Троє з них – "важкі".

Решта у стані середньої тяжкості.

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Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпровський район. Це 34-річна жінка і 53-річний чоловік. Обох у важкому стані доправили до лікарні. Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу", – ідеться у повідомленні.

Станом на 17:25 унаслідок третього удару відомо шістьох поранених унаслідок ударів РФ по місту.

"Медична допомога знадобилася вже шістьом людям. П'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу", – ідеться у повідомленні.

РФ завдала повторного удару по Дніпровському району. Попередньо, зайнялися склади однієї з торговельних мереж.

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі 2 червня поцілили російські ракети. Відомо про 16 загиблих і 42 поранених.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що удар прийшовся по продуктових складах АТБ. Також унаслідок вечірньої атаки росіян також зачепило декілька багатоповерхівок та садочок.

Станом на 18:55 відомо про четвертий удар РФ по Дніпровському району. Ворог атакував логістичну компанію. Інформація про постраждалих уточнюється.