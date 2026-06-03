Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів із Путіним

Україна перебуває у постійному контакті зі Сполученими Штатами та очікує на прибуття переговорної групи, однак процес триває надто довго.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте після засідання Ради Україна – НАТО в Києві.

За словами глави держави, Сполучені Штати залишаються ключовим партнером, здатним впливати на Росію та спонукати її до припинення війни.

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"Я дійсно вважаю, що США – найсильніші, хто може спонукати Путіна до закінчення війни, і тому я завжди казав, що найкращий варіант для нас – США, залучені в перемовини, а також Європа. Тому що ми без Європи за столом перемовин не можемо бути впевненими, що Європа буде почута. Україна – майбутній член ЄС. Для нас важливо, щоб Європа була. І це абсолютно справедливо: війна тут, на Європейському континенті", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що пріоритетом для України залишається завершення війни.

"Для нас номер один – це закінчити війну, і тут немає альтернативи. Ми підтримуємо будь-який формат. Я готовий до прямих перемовин із Путіним, щоб завершити цю війну", – сказав Президент.

Зеленський також підкреслив, що Україна має посилені позиції завдяки Силам оборони та розвитку далекобійних можливостей.

"Завдяки нашим Збройним Силам у нас відчувається сила на полі бою. Ми досягли дуже серйозного прогресу в дипстрайках. Сьогодні 1100 кілометрів – це конкретна ціль і конкретний результат", – заявив він.