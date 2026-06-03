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Мінцифри заявило, що нардеп Гетманцев системно дискредитує його діяльність у сфері грального бізнесу

Депутат опубліковану на сайті міністерства інформацію публічно поки не коментував. 

Мінцифри заявило, що нардеп Гетманцев системно дискредитує його діяльність у сфері грального бізнесу
Данило Гетманцев
Фото: odesa.novyny.live

Міністерство цифрової трансформації заявило про те, що народний депутат і голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев веде проти нього багатомісячну кампанію з дискредитації. У заяві на сайті міністерства повідомили, що майже рік парламентар системо дискредитує міністерство маніпуляціями, підміною фактів і понять, недостовірними твердженнями і відвертою дифамацією. 

Як доказ Мінцифри навело основні маніпуляції. Перша – те, що багаторічний очільник міністерства, а нині – міністр оборони Михайло Федоров відповідав за координацію Комісії регулювання азартних ігор і лотерей і запуск Державної служби онлайн-моніторингу з 2022 року. 

Мінцифри стверджує, що Михайло Федоров не відповідав за це у вказаний період часу. З 2020-го регулювання в сфері азартних ігор було покладено на КРАІЛ, яка й мала запустити ДСОМ. Уряд не передавав Мінцифри функції регулятора та не надавав повноважень управляти комісією чи запускати ДСОМ. 

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Другою маніпуляцією в Мінцифри назвали твердження про те, що міністерство не запускало ДСОМ з 2022-го. Міністерство каже, що отримало відповідні повноваження лише в квітні минулого року. Після цього воно почало створювати окремий орган – Державне агентство PlayCity. 

Третя маніпуляція – що Мінцифра провела фейковий конкурс на ліцензії для операторів лотерей.

"Конкурс операторів державних лотерей проходив у межах чинного Закону України «Про державні лотереї«, ухваленого ще у 2012 році", – заявили в міністерстві і нагадали, що Гетманцев розробив теоретичні положення щодо правовідносин у сфері випуску та проведення державних лотерей.

Деякі положення й лягли в основу законопроєкту про державні лотереї, ухваленого в лютому 2013-го року. 

Четвертою маніпуляцією назвали твердження про те, що Мінцифри дозволило гравцям самим встановлювати ліміти на гру, що вигідно гральному бізнесу. 

П'ятою – що PlayCity блокує нелегальні сайти по декілька місяців. Мінцифри стверджує, що на блокування потрібна всього доба. 

Маніпуляція 6: ПлейСіті не штрафує організаторів азартних ігор за незаконну рекламу. 

"Факт: За рік роботи PlayCity наклало штрафних санкцій на понад 80 млн грн. При цьому PlayCity діє в межах повноважень, визначених законом", – додали в міністерстві. 

"Що більше реальних змін відбувається в цій сфері, то більше тиску ми відчуваємо. Це очікувано: прозоре державне регулювання завжди зачіпає інтереси тих, хто роками користувався слабкістю системи, непрозорими правилами та відсутністю ефективного контролю. Але саме тому цю реформу потрібно довести до кінця", – прокоментували в Мінцифри.

Раніше Гетманцев неодноразово критикував діяльність міністерства цифрової трансформації в сфері азартних ігор. Зокрема, стверджував, нібито воно умисно уникає встановлення лімітів для гравців, аби діяти на користь організаторам.

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